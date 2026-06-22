ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize 'Yardım etmek istemiyoruz' gibi aptalca bir şey söylediler. Biz de istersek onlara bunu söyleyebiliriz ve muhtemelen söyleyeceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı