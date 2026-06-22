ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize 'Yardım etmek istemiyoruz' gibi aptalca bir şey söylediler. Biz de istersek onlara bunu söyleyebiliriz ve muhtemelen söyleyeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize 'Yardım etmek istemiyoruz' gibi aptalca bir şey söylediler.
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize 'Yardım etmek istemiyoruz' gibi aptalca bir şey söylediler. Biz de istersek onlara bunu söyleyebiliriz ve muhtemelen söyleyeceğiz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı