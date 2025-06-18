ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler"...
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika