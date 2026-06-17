Trump: İran anlaşması olmasaydı Hürmüz Boğazı açılmazdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayı yapmasaydık, iki hafta daha, üç hafta daha, dört hafta daha, hatta iki yıl daha bomba atmaya devam edebilirdik. Bu durumda Hürmüz Boğazı asla açılmazdı" dedi. - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı