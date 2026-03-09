Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu