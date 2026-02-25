Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini açıkladı.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
