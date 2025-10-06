Haberler

Trump'tan Erdoğan'a Övgü: Gazze Planı'na Destek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas'ın ona büyük saygısı var" dedi. - WASHINGTON

