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ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum.

ABD Başkanı Donald Trump, " Fransa'da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron'a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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