ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum.
ABD Başkanı Donald Trump, " Fransa'da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron'a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı