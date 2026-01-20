Haberler

Trump, Venezuela ile İlişkilerin İyi Olduğunu Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Venezuela ile ilişkilerini övdü. 'Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz' ifadesini kullanan Trump, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Bayrak skandalıyla ilgili DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı