Trump, Venezuela ile İlişkilerin İyi Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika