Trump, Venezuela ile İlişkilerin İyi Olduğunu Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Venezuela ile ilişkilerini övdü. 'Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz' ifadesini kullanan Trump, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin önemine vurgu yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika