Trump, Barrack'ı Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak atadı
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı