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Vance: Trump'ın Hark Adası paylaşımı İran'a mesaj

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Hark Adası'nın yerle bir edildiğine dair paylaşımının askeri bir duyuru değil, İran'a yönelik bir mesaj olduğunu söyledi; bu açıklama, İran'ın Larak Adası'ndaki füze rampalarına düzenlenen saldırı sonrası geldi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Başkan Donald Trump'ın "Hark Adası yerle bir ediliyor" ifadelerini kullandığı paylaşımına ilişkin, "Başkan bazen sosyal medyada işleri biraz değiştirmeyi seviyor. Kendisi, sosyal medyadan askeri operasyonlarla ilgili duyuru yapmadığını söyleyecek ilk kişi olur ancak, bence İranlılara bir mesaj gönderiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Joint Base Andrews askeri üssünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vance'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından "Hark Adası yerle bir ediliyor" ifadelerini kullanarak yaptığı yapay zeka ile oluşturulan görüntü paylaşımı ile neyi kastettiği soruldu.

Vance, soruya cevabında, "Başkan bazen sosyal medyada işleri biraz değiştirmeyi seviyor. Kendisi, sosyal medyadan askeri operasyonlarla ilgili duyuru yapmadığını söyleyecek ilk kişi olur ancak, bence İranlılara bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu gerçekleştirmekten kaçınmıştı. ABD yönetimi, son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.

Öte yandan ABD'li bir yetkili, dün gece İran'ın Larak Adası'nda, Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeleri ateşlemeye hazırlanan iki füze rampasına yönelik saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki ABD üslerine misilleme gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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