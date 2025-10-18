Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
ABD basını, Başkan Yardımcısı James David Vance'in gelecek pazartesi günü İsrail'i ziyaret edeceğini ve bu ziyarete Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da eşlik edebileceğini bildirdi. Vance'in ziyareti, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen barış çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD basını, Başkan Yardımcısı James David Vance'in gelecek pazartesi günü İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve söz konusu ziyarete ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da eşlik edebileceğini iddia etti.

ABD basını Başkan Yardımcısı James David Vance'in İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini iddia etti. ABD merkezli haber sitesi Axios İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Vance'in 20 Ekim'de gerçekleştireceği ziyaretin Washington'un Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen barış anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik baskılarının bir parçası olduğunu belirtti. İsrailli yetkililer de, söz konusu ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze'deki barış planının mümkün olan en kısa sürede tam olarak uygulanmasını görmek istediği yönünde bir mesaj olduğunu söyledi.

"Heyete Witkoff yerine Vance liderlik edecek"

ABD'li yetkililer yerel saatle dün sabah yaptıkları bir açıklamada, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın anlaşmanın uygulanmasını takip etmek amacıyla bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtmişti. Ancak İsrailli yetkililer dün akşam Beyaz Saray'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine yapılan bir açıklamada, ziyareti gerçekleştirecek ABD'li heyetin başında Başkan Yardımcısı Vance'in yer alacağının bildirildiğini aktardı.

"Witkoff, Vance'in ziyaretine eşlik edecek"

Witkoff'un yine de yanında Trump'ın damadı Jared Kushner birlikte gelecek hafta İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD'li bir yetkili, Witkoff ile Kushner'in Vance'in ziyaretine eşlik edeceğini ve anlaşmanın uygulanması konusunda çalışmaya devam edileceğini öne sürdü. - WASHINGTON

