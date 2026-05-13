ABD Başkan Yardımcısı Vance: "(İran'la görüşmeler) İlerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasında dolaylı yollardan devam eden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İlerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasında Pakistan arabuluculuğunda dolaylı yollardan devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vance, ABD'nin baş müzakerecileri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın İran ile görüşmelerde "ilerleme kaydettiklerini" söyledi.

Vance, "Bu sabah hem Jared Kushner hem de Steve Witkoff ile telefonda epey vakit geçirdim, ayrıca Arap dünyasındaki dostlarımızın bir kısmıyla da görüştüm. İlerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Temel soru şu: Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak yeterlilikte ilerleme sağlayabiliyor muyuz?" dedi.

Vance, Trump yönetiminin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamamasını güvence altına almaya odaklandığını ve bunu her türlü anlaşma için temel ölçüt olarak belirlediğini vurguladı.

Trump yönetimi için kırmızı çizginin son derece basit olduğunu ifade eden Vance, "Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağına dair önlemleri aldığımızdan emin olmalı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı