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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan nükleer programda somut taviz istedi

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Alaska'daki seçim kampanyası gezisi sonrası Reuters'a verdiği röportajda ABD'nin İran ile anlaşmaya açık olduğunu ancak İran'ın nükleer programda somut tavizler vermesi gerektiğini söyledi. İran'da kararların nasıl alındığının net olmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Alaska eyaletindeki bir seçim kampanyası gezisinin ardından verdiği röportajda, "ABD İran ile bir anlaşmaya hala açık, ancak nükleer programla ilgili somut tavizler vermeliler" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İngiliz haber ajansı Reuters'a röportaj verdi. Alaska eyaletine gerçekleştirdiği seçim kampanyası gezisinin ardından ABD'nin dış politikasına ilişkin konuşan Vance, İran ile durma noktasına gelen müzakerelere değindi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, herhangi bir anlaşmanın İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini azaltmasını gerektireceğini belirterek, "Eğer nükleer silah istemiyorsanız o zaman neden yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yakıta ihtiyacınız var. Nükleer silah yapmamaya bağlılığınızı göstermek istiyorsanız yüksek oranda zenginleştirilmiş yakıt üretmeyin. Bu çok basit bir mesele. Bence nükleer silah yapmamaya bağlılıklarını göstermek istiyorlarsa zenginleştirme kapasiteleri konusunda anlamlı bir şey yapmalılar" dedi.

ABD'nin bir anlaşmaya hala açık olduğunu vurgulayan J.D. Vance İran'ın nükleer programıyla ilgili somut tavizler vermesi gerektiğini söyleyerek, "Eylemleri sözlerle takas etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fark ettiğimiz şeylerden biri, İran'da kararların nasıl alındığının tam olarak net olmaması"

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'ın Tahran'da kararları kimin aldığından emin olmadığını söyledi. ABD'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyen J.D. Vance, Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, bu isimlerin İran'ın güç yapısı içinde ne kadar yetkiye sahip olduklarının belirsiz olduğunu belirtti. Vance, "Fark ettiğimiz şeylerden biri, İran'da kararların nasıl alındığının tam olarak net olmaması" dedi.

Savaş alanındaki şartları değerlendirmek için saha komutanlarıyla kişisel görüşmeler yaptığını aktaran Vance, "kritik seviyedeki mühimmat eksiklikleri" yönündeki iddiaları reddetti. İran birliklerinin zaman zaman Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmasına rağmen su yolu üzerinden enerji ihracatını engelleyemediklerini vurguladı. Barış görüşmelerine liderlik edip etmediği sorulan Vance, "Kesinlikle sürecin içindeyiz. Nihayetinde işleri yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır" diye konuştu.

Vance, seçmenlere, İran meselesinin gelecek ayki seçimlerde Cumhuriyetçi adayları desteklemelerine engel olmaması gerektiğini söyledi. J.D. Vance 2028'de başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya da "Gerçekten bunun hakkında pek fazla düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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