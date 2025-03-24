ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Eşi Grönland'ı Ziyaret Edecek

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance ve beraberindeki heyet Grönland'ı ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ABD'li bir heyet ziyaret gerçekleştirecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın da yer aldığı heyete, Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlık edecek.

Beraberindeki heyetle Perşembe günü Grönland'a gitmesi beklenen Vance, Cumartesi günü sona erecek ziyaret çerçevesinde buradaki tarihi yerleri gezecek ve Grönland hakkında yetkililerden bilgi alacak. Vance'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Usha Vance ziyaretinde, ulusal kızaklı köpek yarışına katılacak. Waltz ve Wright'ın Grönland'da ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret etmesi, ABD'li yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Başbakandan tepki

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD heyetinin adaya yaptığı ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek Waltz'un heyette bulunmasına tepki gösterdi. Egede, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland'da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland'da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump'ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak" dedi.

Trump, Grönland'ı almak istiyor

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Trump ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Bir şekilde bunu yapacağız" şeklinde konuşmuştu. Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Grönland'ın satılık olmadığını ve "saygı görmeyi" hak ettiklerini söylemişti.

Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor. 1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor. - WASHINGTON