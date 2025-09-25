Haberler

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı açıklamada, "TikTok artık ABD'lilere karşı bir...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı açıklamada, "TikTok artık ABD'lilere karşı bir propaganda silahı olarak kullanılamayacak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı açıklamada, "TikTok artık ABD'lilere karşı bir propaganda silahı olarak kullanılamayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.