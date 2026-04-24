Haberler

ABD basını: "Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'u İran görüşmeleri için Pakistan'a gönderdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ve damadı Jared Kushner'i İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirilecek görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderdiğini öne sürdü.

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken ABD basını, taraflar arasındaki müzakerelerin seyrine ilişkin önemli bir iddiada bulundu. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ve damadı Jared Kushner'i Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderdiğini yazdı. Söz konusu haberde Witkoff ve Kushner'in bu hafta sonu İslamabad'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Taraflar arasında 11 Nisan'da gerçekleştirilen ilk temaslarda ABD heyetine liderlik eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in söz konusu görüşmelere katılmasının planlanmadığı kaydedildi. Yetkililer, görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Vance'in İslamabad'a ziyaret gerçekleştirmek için hazır durumda bulunacağını aktardı.

Bu gelişme, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret turuna ilişkin açıklamasının ardından geldi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

