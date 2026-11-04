ABD ara seçiminde en az 37 Müslüman aday kazandı ya da önde, El-Sayed Senatoya seçildi

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ABD'de düzenlenen 2026 ara seçimlerinde en az 37 Müslüman aday seçimi kazandı ya da yarışı önde götürüyor.

ABD'deki ara seçimlerde 7'si Temsilciler Meclisine, 1'i de Senatoya olmak üzere 8 aday ABD Kongresine seçildi. Eyalet yasama organları için seçilen ya da oy sayımında önde bulunan Müslüman adayların sayısı 27, yargı ve yerel yönetimi düzeylerindeki görevlere seçilen Müslüman adayların sayısı ise 2 oldu. Seçim sonuçları, ABD Kongresinden eyalet meclislerine ve yerel yönetimlere kadar Amerikan siyasetinin her düzeyinde Müslüman adayların giderek artan varlığını ortaya koydu.

Ara seçimlerde kazanan ya da yarışı önde götüren toplam 37 Müslüman siyasetçi arasında en dikkat çekici sonucu elde eden isim, Michigan eyaletinden Senato'ya seçilen Abdul El-Sayed oldu. İnancı nedeniyle İslamofobik suçlamaların hedefi olan Demokrat aday, Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.

Minnesota'da Ilhan Omar, Michigan'da Rashida Tlaib, Indiana'da Andre Carson ve California'da Lateefah Simon, Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçilmeyi başardı.

Adam Hamawy, New Jersey'in 12. seçim bölgesinde kazanarak bu eyaletten seçilen ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Filistin'e olan desteğiyle bilinen Dominik kökenli Müslüman aday Darializa Avila Chevalier de New York'un 13. seçim bölgesinde kazanan adaylar arasında yer aldı.

Ağustos ayında boşalan bir Kongre sandalyesi için düzenlenen özel seçimi kazanarak Temsilciler Meclisine giren Afgan kökenli Müslüman siyasetçi Aisha Wahab, California'nın 14. seçim bölgesinde bu kez tam dönem için seçildi.

ABD'nin Orta Batı bölgesinde çok sayıda Müslüman aday, eyalet yasama organları için düzenlenen seçimlerde zafer kazandı ya da seçim yarışında önde yer aldı.

Michigan'daki Eyalet Kongresi seçimlerinde Abbas Alawieh, Alabas Farhat ve Jalal Abdallah önde giderken, Munira Abdullahi ve Ismail Muhammed, Ohio Temsilciler Meclisi için yarıştıkları bölgelerde seçimi kazandı.

Illinois Eyalet Temsilciler Meclisi üyesi Nabeela Syed, Eyalet Senatosu 26. seçim bölgesinde Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeyi Demokratlara kazandırdı. Abdelnasser Rashid'in Illinois Eyalet Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini koruması beklenirken, Mariam Saad Bazzi de Michigan Temyiz Mahkemesi yargıçlığına yeniden seçildi.

Minnesota'da eyalet kongresi üyeleri Omar Fateh ve Zaynab Mohamed seçimleri kazandı. Mohamud Noor ve Samakab Hussein ise rakipsiz girdikleri seçimde sandalyelerini korudu. Oregon'da Eyalet Senatosu üyesi Kayse Jama sandalyesini korurken, Washington'da Osman Salahuddin Eyalet Temsilciler Meclisi seçimlerinde oyların yüzde 69'u ile önde yer aldı.

ABD'nin kuzeydoğusunda Aber Kawas New York Eyalet Senatosu 12. seçim bölgesinde zafer kazandı. New York'un ilk Müslüman eyalet senatörü olarak bilinen Robert Jackson da rakipsiz girdiği seçimlerde sandalyesini korudu.

Connecticut'ta Maryam Khan ve Saud Anwar da Eyalet Senatosu seçimlerini kazandı. Eyalet Senatosunun 4. seçim bölgesinde yarışan MD Masudur Rahman da Cumhuriyetçi rakibini mağlup ederek yeniden seçildi.

Müslüman adaylardan Madinah Wilson-Anton Delaware'de, Tarik Khan ise Pennsylvania'da eyalet kongrelerindeki sandalyelerini korudu.

ABD'nin güneyinde Ruwa Romman, Georgia Eyalet Senatosunun 7. seçim bölgesinde zafer kazandı. Sheikh Rahman ise rakipsiz girdiği seçimde sandalyesini korudu. Georgia Eyalet Temsilciler Meclisi'nde Farooq Mughal, eski sandalyesini yeniden kazandı.

Texas'ta Eyalet Kongresi üyeleri Salman Bhojani ve Suleman Lalani, yeniden seçildi. Yine Texas'ta Letitia Plummer ise Harris County'nin en üst düzey yerel yöneticiliğine seçilerek Texas tarihinde yürütme görevindeki en üst düzey Müslüman kamu görevlisi unvanını elde etti.

Kuzey Carolina Eyalet Senatörü Mujtaba Mohammed de sandalyesini korudu. Iman Jodeh ise Colorado Eyalet Senatosunun 29. seçim bölgesinde zafer elde etti.

Seçimlerde kalan oyların sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı