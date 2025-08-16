AB ve Liderlerden Ukrayna'ya Destek Mesajı

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için güvenlik garantileri gerektiğini vurguladılar.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri tarafından Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle iş birliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Ukrayna, kendi toprakları üzerinde kararlar alacaktır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

