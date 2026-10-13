AB Uyum Komisyonu Başkanvekilliğine Yeni Parti İzmir Milletvekili Taşkın seçildi

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TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekilliğine Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın seçildi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Kayatürk, Komisyon Sözcüsü MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un trafik kazası geçirdiğini belirtti.

Karakoç'un ameliyat edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisine Ankara'da devam edildiğini anlatan Kayatürk, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayatürk, Komisyon Başkanvekili seçimi yapılacağını belirtti.

Yapılan oylamada Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, AB Uyum Komisyonu Başkanvekili seçildi.

"Türkiye-AB ilişkileri Avrupa'nın güvenliğiyle de doğrudan ilişkili"

Daha sonra Komisyonda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bozay, Avrupa Birliği'nin (AB) dünya genelindeki çatışmalar nedeniyle çok fazla sınamayla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "AB daha etkin bir dış politika izlemeye, uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirmeye, bağımlılıklarını azaltmaya, savunma alanında da stratejik otonomi kavramını geliştirmeye yöneldi." dedi.

Büyükelçi Bozay, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın AB'nin en büyük bağlantısallık projelerinden biri olduğunu da hatırlattı.

AB'nin Türkiye'nin kapasitesine ihtiyacı olduğunu söyleyen Bozay, "Türkiye-AB ilişkileri Avrupa'nın güvenliğiyle de doğrudan ilişkili." ifadesini kullandı.

Bozay, AB ile artan üst düzey temasları, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini yeniden başlatmasını, Tek Avrupa Ödeme Alanı'na (SEPA) yapılan başvuruyu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun yakın zamanda bir araya gelmesini 2019'dan bu yana yaşanan önemli gelişmeler olarak niteledi.

Büyükelçi Bozay, Avrupa Yatırım Bankası'nın faaliyetlerinin artması, Türkiye Yatırım Platformu'nun işler hale getirilmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu konularının Türkiye'nin AB'den beklentileri arasında olduğunu da ifade etti.

Vize serbestisi konusunda süreci kolaylaştırmaya yönelik adımların izlendiğini belirten Bozay, 2025'ten itibaren yürütülen çalışmaların, 2027'de bir rahatlama sağlamasını beklediklerini söyledi.

Bozay, AB ile bölgesel istişarelerin de yapıldığına dikkati çekti.

"Büyük bir hatayla AB, GKRY'yi üye olarak aldığı için onun sancıları çekiliyor"

Büyükelçi Bozay, AB'nin göç yönetimi konusunda bir pakt hazırlığında olduğunu ifade etti.

AB'nin önem verdiği konulardan birinin de Kıbrıs meselesi olduğunu söyleyen Bozay, "Büyük bir hatayla AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) üye olarak aldığı için onun sancıları çekiliyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve orada yaşayan Kıbrıs Türkü'nün hak hukukunu hiçbir şekilde kaybetmeyeceği çalışmalarımız oluyor." dedi.

Bozay, AB'nin Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Bu süreç kapsamında bizim açılımlarımıza, özellikle komşu ülkelerle yaptığımız işbirliği alanlarına bakıyorlar." diye konuştu.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 9'u AB üyesi 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımlara değinen Bozay, AB Komisyonu'nun da bu konuda bir çalışma yaptığını ancak oy birliğinin sağlanamadığını belirtti.

Bozay, AB içinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda tereddütler bulunduğunu ancak Anlaşma'nın açılımının, kışın enerji sıkıntısı yaşaması durumunda AB'nin yararına olacağını ifade etti.

Kaynak: AA