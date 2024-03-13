Üye Girişi
Haberler

AB, Ukrayna'ya 5 Milyar Euro İlave Askeri Destek Sağlayacak

Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, 2024 yılı için Ukrayna'ya 5 milyar euro ilave askeri destek konusunda anlaşmaya sağladı. AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı, AB üyesi 27 ülkenin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na aktarılmak üzere 5 milyar euro bütçe ayırma konusunda prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, 2024 yılı için Ukrayna'ya 5 milyar euro ilave askeri destek konusunda anlaşmaya sağladı.

AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı, AB üyesi 27 ülkenin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na aktarılmak üzere 5 milyar euro bütçe ayırma konusunda prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu. Açıklamada, "AB, Ukrayna'ya kalıcı destek sağlama ve ülkenin kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatın tedarik edildiğinden emin olma konusundaki kararlılığını muhafaza etmektedir" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin olarak yayınladığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi'nin (COREPER), Ukrayna'ya 5 milyar euro daha askeri yardım konusunda uzlaştığını ifade ederek, "Mesaj net: Ukrayna'ya kazanması için gerekli her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Borrell'in Ukrayna'ya askeri yardım için Avrupa Barış Fonu'nun finansal tavanını 5 milyar euro artırma çağrısını destekleyen AB üyesi ülkelere müteşekkir olduğunu söyledi. Kuleba, "Bu, Avrupa'nın ortak zaferimize ulaşma konusundaki birlik ve kararlılığının güçlü ve zamanında ortaya konulan bir dışavurumudur. Nihai kararın Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sonraki toplantısında onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Avrupa Barış Fonu, 2021 yılında AB'nin savunma ve güvenlik menfaatleri çerçevesinde AB üyesi olmayan ülke ve uluslararası kuruluşlara askeri destek sağlamak üzere kurulmuştu. Söz konusu ilave askeri destek Avrupa Barış Fonu'na 2022 başından bu yana Ukrayna'ya taahhüt edilen 6,1 milyar euroya ek olarak aktarılacak.

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sonraki toplantısının 18 Mart'ta Brüksel'de yapılması planlanıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yazıhan adayı Seyfullah Öner kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Yazıhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuluncak adayı Ercan Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kuluncak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kale adayı Yusuf Karabeyeser kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title