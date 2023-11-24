AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştirdi

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landurt, "Türkiye'de 2022 yılında 334 kadın öldürüldü, 245 kadın da şaibeli şekilde hayatını kaybetti. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından derinden üzüntü duyuyoruz ve dünya çapında olumsuz bir mesaj verdiğine inanıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden başlayarak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar 'Bahanesi Yok' sloganı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyası başlattı. Kampanya'nın Ankara'da yapılan tanıtımına, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, pek çok ülkenin aile içinde şiddetle ilgili yasalar çıkardığını, 147 ülkede de iş yerinde cinsel tacize ilişkin yasalar bulunduğunu söyledi. Varbanova, 16 günlük kampanya boyunca yasaların hayatları koruma ve dönüştürme konusundaki hayati önemini vurgulayacaklarını aktardı.

'ÇEKİLME KARARINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Büyükelçi Meyer-Landrut, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm günü başlattıklarını belirterek, "10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci yıl dönümüne yol açan toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm gününü başlatıyoruz. Dünya çapında, neredeyse her 3 kadından biri, genellikle yakın bir partnerden fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Türkiye'de 2022 yılında 334 kadın öldürüldü, 245 kadın da şaibeli şekilde hayatını kaybetti. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusundaki kararı çok talihsizdir. Bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi, dünya genelinde kadınlara ve kız çocuklarına temel yasal korumayı sağlamayı amaçlayan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik ilk uluslararası yasal olarak bağlayıcı araçtır. Bu nedenle, Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilme kararından derinden üzüntü duyuyoruz ve dünya çapında olumsuz bir mesaj verdiğine inanıyoruz" diye konuştu.