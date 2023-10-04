AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de Ziyaretler Gerçekleştirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, kentteki programları kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.
Heyet daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Pehlivan'a hediye takdim etti.
Heyet daha sonra Pehlivan ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Meyer-Landrut'a, 11 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin temsilcileri de eşlik etti.