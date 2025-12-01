Haberler

AB Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı, Ukrayna'ya Askeri Destek Görüşüldü

AB Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı, Ukrayna'ya Askeri Destek Görüşüldü
Güncelleme:
Avrupa Birliği Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri destek ve Avrupa savunmasındaki güncel konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları ve bunların finansmanı gibi konular öncelikli olarak tartışıldı.

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri destek ve AB'nin savunma hazırlığına ilişkin kritik gündem maddeleriyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Belçika, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarını ağırlıyor. AB savunma bakanları, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları ve Avrupa'nın savunmasına ilişkin güncel konuları görüşmek üzere Brüksel'de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Savunma Bakanları Toplantısı, Ukrayna Savunma Bakanı Denys Shmyhal ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska'nın da katılımıyla "Ukrayna'ya askeri destek" oturumu ile başladı.

Gündem: Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının tespiti ve bunların finansmanı

Çarşamba günü gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının tespiti ve bunların finansmanı gibi konuların öncelikli yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden sağlanması planlanan 140 milyar euroluk Tazminat Kredisi'ne ilişkin tartışmaların sürmesi beklenen toplantıda, Ukrayna'da barışın sağlanmasının ardından verilecek güvenlik garantileri ve ABD öncülüğündeki barış sürecine ilişkin konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Hollanda, Ukrayna'ya Amerikan silahları satın alınması için 250 milyon euro tahsis edecek

Toplantıya katılan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'nun başlattığı "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) adlı girişim çerçevesinde Ukrayna'ya Amerikan silahları tedariki için 250 milyon euro daha tahsis edeceğini duyurdu. Brekelmans, bu fonun Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı kendisini korumasına yardımcı olacağını ifade etti.

Hollandalı bakan, "Ukrayna'ya günlük bazda ağır hava saldırıları yaşandığını görüyoruz. Bu şekilde kısa vadede kendilerine Amerikan stoklarından teslimat yapılacaktır" dedi.

Hollanda ve Ukrayna savunma bakanları, AB Savunma Bakanları Toplantısı marjında ayrıca ortak dron üretimine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. - BRÜKSEL

