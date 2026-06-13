Avrupalı vekil: Soylu'nun GAMER kapasitesi beni şaşırttı

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic, yıllar önce Ankara'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hala unutamadığını anlattı.

Bir gazeteciye konuşan Prebilic, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarını eleştirdiği görüşmede Süleyman Soylu'nun son derece sert ve kararlı bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Prebilic, Soylu'nun Avrupa'nın güvenli ve huzurlu ortamlarında yaşayanların Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri tam olarak anlayamadığını ifade ettiğini belirterek, görüşmede zaman zaman hararetli bir tartışma yaşandığını aktardı.

Ancak Prebilic'in hafızasında en çok yer eden bölüm, görüşmenin ardından gerçekleştirilen GAMER ziyareti oldu.

Prebilic, Süleyman Soylu'nun kendilerini İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) götürdüğünü anlattı. Türkiye'nin dört bir yanından canlı görüntülerin takip edildiği, güvenlik ve kriz yönetiminin anlık olarak koordine edildiği merkezi gezen Prebilic, gördüğü kapasite karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Prebilic, "Burası Beyaz Saray'daki Situation Room'dan daha büyük olabilir diye düşündüm" sözleriyle GAMER'in teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitene olan şaşkınlığını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı