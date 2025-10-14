Von der Leyen Srebrenitsa'yı Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Şehitliği'ni ziyaret ederek "AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin birliğe katılım sürecine AB'nin desteğini yinelemek ve AB'nin Batı Balkanlara yönelik kalkınma yardımlarına ilişkin konuları görüşmek üzere gerçekleştirdiği Batı Balkan turu çerçevesinde Arnavutluk ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'e geldi.

Bosna Hersek'teki temasları çerçevesinde ülkenin doğusunda, Sırbistan sınırında bulunan Srebrenitsa'ya giden Von der Leyen, burada Srebrenitsa Anıt Merkezi'ni ziyaret etti ve soykırım kurbanlarına saygı duruşunda bulundu.

Srebrenitsa'daki şehitliği Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ile birlikte gezen Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Srebrenitsa Anıtı'na yaptığım ziyaret beni derinden etkiledi. Otuz yıl önce Srebrenitsa'da katledilen 8 bin 300'den fazla Boşnak erkek ve çocuğun anısını onurlandırdım. Ayrıca otuz uzun yıl boyunca kaybın yükünü taşıyan annelere, eşlere ve kızlara saygılarımı sundum. Gerçeği korumak ve uzlaşma için aktif bir şekilde çalışmak görevimizdir. Avrupa Birliği, Srebrenitsa soykırımını daima hatırlayacaktır" dedi.

1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta Müslüman Boşnak nüfuslu bir kasaba olan ve çevre bölgelerden gelen mültecilerle dolup taşan Srebrenitsa, yıllar süren kuşatmanın ardından vahşi bir katliama sahne olmuştu. Soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu, Temmuz 1995'te Srebrenitsa ve çevresinde en az 8 bin 372 Müslüman Boşnak erkek ve çocuğu sistematik bir şekilde katletmişti. - SARAYBOSNA