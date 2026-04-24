AB: "İran barış görüşmelerine nükleer uzmanlar da katılmalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ile barış görüşmelerine nükleer uzmanların da katılması gerektiğini belirterek, "Eğer görüşmeler sadece nükleer konu üzerine olursa ve masada nükleer uzmanlar bulunmazsa sonuçta 2015'te imzalanan JCPOA'dan daha zayıf bir anlaşmaya varacağız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci günü oturumları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kallas, "Orta Doğu'daki savaşlar elbette hepimizi etkiliyor. Endişelendiğimiz nokta, şu anda devam eden müzakereler nükleer meseleyi ele alıyor, ancak İran'ın füze programının ve vekil güçlerine verdiği destek de ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Kallas, "Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmadan açık olması gerekiyor ve bunun için çaba sarf etmeliyiz" dedi.

"İran barış görüşmelerine nükleer uzmanlar da katılmalı"

Kallas, nükleer uzmanların da barış görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini, aksi halde "İran'dan gelen tehditlerin daha tehlikeli" olabileceğini işaret etti. Kallas varılabilecek herhangi bir anlaşmanın, 2015'te imzalanan, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği İran nükleer anlaşması olan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA)" daha zayıf olabileceğini dile getirdi. Kallas, "Eğer görüşmeler sadece nükleer konu üzerine olursa ve masada nükleer uzmanlar bulunmazsa sonuçta JCPOA'dan daha zayıf bir anlaşmaya varacağız. Bölgedeki sorunlar, İran'ın füze programları, vekalet güçlerine verdiği destek, ayrıca Avrupa'daki hibrit ve siber faaliyetler ele alınmıyor. Dolayısıyla daha tehlikeli bir İran'la karşı karşıya kalacağız ve aslında bu şekilde onları güçlendireceğiz. Bölgesel aktörlerle birlikte tüm bu endişelerin ele alınması gerektiğini ve müzakerelere yardımcı olabileceğimizi görmeli ve bu konuda çok sesli olmalıyız" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

