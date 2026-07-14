AB ile Ukrayna arasında 6'ncı fasıl kümesi müzakerelere açıldı

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında Brüksel'de düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda, dış ilişkiler, ticaret ve savunma politikalarında AB standartlarına uyumu kapsayan 6'ncı fasıl kümesi müzakerelere açıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında yapılan Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nın üçüncüsü Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Taraflar, aday ülkelerin uluslararası ilişkiler, ticaret ve savunma politikalarını AB ile uyumlu hale getirmelerine ilişkin kuralları içeren "Dış İlişkiler" başlıklı 6'ncı fasıl kümesini bugün müzakerelere açtı.

"Ukrayna'nın adaylık sürecinde elde ettiği ilerlemenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum"

Ukrayna ile düzenlenen üçüncü katılım konferansının ardından AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ve AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ortak basın toplantısı düzenledi. İrlandalı bakan Byrne yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin Ukrayna ile Dış İlişkiler başlıklı altıncı fasıl kümesini müzakereye açmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Byrne, "Bu, haziran ayında Temeller başlıklı ilk kümenin açılmasının ardından AB'nin Ukrayna ile açtığı ikinci fasıl kümesidir. Uzun süren hareketsizliğin ardından Ukrayna'nın adaylık sürecinde elde ettiği ilerlemenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Ukrayna'nın genişleme sürecinde savaşa rağmen elde ettiği başarının etkileyici olduğunu vurgulayan Byrne, "Ukrayna, Avrupa ailesinin önemli bir üyesidir" diye konuştu.

"Ortak dış ve güvenlik politikası alanında birlik, son derece önemli"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kaçka ise "Altıncı kümenin açılması, bugünün dünyasında ortak dış ve güvenlik politikasının anlam ve önemini bir kez daha hatırlatıyor. Rusya, her zaman intikam almaya ve katılım süreciyle ilgili güzel haberleri gölgelemeye çalışıyor. Dün gece, balistik füzelerle yeni bir bombardıman daha düzenledi. Dolayısıyla ortak dış ve güvenlik politikası alanında birlik, son derece önemli" ifadelerini kullandı.

AB'de genişleme konusunda birlik bulunduğunu ve bu ivmeden yararlanmak istediklerini ifade eden Ukraynalı yetkili, birlik ile dördüncü hükümetlerarası katılım konferansının da en kısa sürede düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

"Kıtamızın gelecekteki güvenlik mimarisi, Ukrayna olmadan düşünülemez"

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bugün Karadağ ve Moldova hükümetleri ile gerçekleştirilecek katılım konferanslarına da işaret ederek, "Bugün AB'nin genişlemesi açısından 'Süper Salı' ve Ukrayna da bunun bir parçası" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın AB'nin dış ve güvenlik politikalarına uyum konusunda son derece güçlü olduğunu ifade eden Kos, "Kıtamızın gelecekteki güvenlik mimarisi, Ukrayna olmadan düşünülemez. Rusya'nın acımasız saldırı savaşına direnişleriyle Ukraynalılar, ülkelerini çok az ülkenin erişebildiği kabiliyetlere sahip askeri bir güce dönüştürdüler. Özellikle de hızla gelişen insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sayesinde. Avrupa savunmasının yeniden inşası, bu tecrübeden yararlanmalıdır" dedi.

AB yetkilisi, "Ukrayna, bugün tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir jeopolitik ağırlık taşımaktadır. Bu Komisyonun amacı, büyük güçler dünyasında kendi geleceğini kararlılıkla tayin eden bağımsız bir Avrupa inşa etmektir" diye konuştu.

Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi, bir sonraki adım olarak Ukrayna ile geriye kalan dört müzakere kümesinin de mümkün olan en kısa sürede açılmasını gerçekleştirmek istediklerini söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı