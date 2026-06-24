Haberler

AB'den Lübnan güvenlik güçlerine 3 yıllık eğitim misyonu önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da güvenlik kapasitesini artırmak için Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçlerine danışmanlık ve eğitim verecek 3 yıllık bir misyon önerdi. Misyon, sınır güvenliği ve deniz güvenliği gibi alanlara odaklanacak.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Avrupa Birliği'nin diplomatik servisi, üye ülkelere Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçlerine danışmanlık ve eğitim verilmesini öngören 3 yıllık askeri ve sivil bir misyon önerdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Avrupa Birliği (AB) bölgedeki güvenlik kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Avrupa Birliği'nin diplomatik servisi, üye ülkelere Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçlerine danışmanlık ve eğitim verilmesini öngören 3 yıllık askeri ve sivil bir misyon önerdi. AB üye ülkelerine dağıtılan 17 Haziran tarihli belgede, AB Dış İlişkiler Servisi, muhtemel bir misyonun "ilk görev süresinin 3 yıl olacağını ve Lübnan makamlarını, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçleri kapasitelerini güçlendirerek ülke toprakları üzerindeki kontrolü ve sınır güvenliğini artırmaya destek olacağı belirtildi.

Belgede, "Bu amaçla, misyon kara sınır alaylarının; Mobil Güç ve Bölgesel Jandarma Birimlerinin güçlendirilmesine, istihbarat gözetleme ve keşif kabiliyetlerinin artırılmasına; sınır ve liman güvenliği yönetimi dahil deniz güvenliği kapasitelerinin güçlendirilmesine odaklanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Misyonun hayata geçmesi için AB'nin 27 üye ülkesinin onayı gerekiyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

Doğada yürüyüşe çıktı, hayatının sürpriziyle karşılaştı: Tam 20 kilo
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Üniversitelerden atılanlara af Öngören teklif TBMM'ye sunulacak

Üniversitelerden atılanlar dikkat! Teklif hazır, TBMM'ye gelecek
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz