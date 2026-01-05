Macaristan bir kez daha AB'nin Venezuela'da itidal açıklamasına katılmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından yayımladığı hukuka saygı ve itidal açıklamasına 26 AB üyesi ülke destek verirken, Macaristan bir kez daha açıklamaya katılmadı.

ABD'nin askeri bir operasyonla Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalaması ve ABD'ye götürmesinin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yakından izlenen gelişmeye dair yeni bir açıklama daha yayınlandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından 26 üye ülkenin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "AB, gerilimin tırmanmasını önlemek ve krize barışçıl bir çözüm sağlamak için tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor. AB, her şartta uluslararası hukuk ilkelerinin ve BM Şartı'nın desteklenmesi gerektiğini hatırlatır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin, uluslararası güvenlik mimarisinin bir dayanağı olan bu ilkeleri destekleme konusunda özel bir sorumluluğu vardır. Venezuela halkının geleceğini belirleme hakkına saygı duyulmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Kallas'ın açıklamasına AB üyesi Macaristan yine destek vermedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonuna yönelik bir açıklama yayımlayarak tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapmıştı. Bu metne 26 AB üyesi destek verirken, Macaristan imza atmamıştı. - BRÜKSEL