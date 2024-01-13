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9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için yayınladığı taziye mesajında "Bedeli ne olursa olsun canımız, kanımız pahasına PKK/PYD ve işbirlikçileri ABD bölgeden silip süpürülecektir" ifadelerine yer verdi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Pençe Kilit bölgesine yapılan terör saldırısının ardından yayınladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı. "Türkler başladığı işi yarım bırakmaz" diyen Soylu, ABD'nin bölgeden silineceğini söyledi.

"ABD BÖLGEDEN SİLİP SÜPÜRÜLECEKTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Bölgemizde bize meydan okuyanlar bilmelidir ki Türkler başladığı işi yarım bırakmaz. Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta tek bir terörist bırakılmayacaktır! Bedeli ne olursa olsun canımız, kanımız pahasına PKK/PYD ve işbirlikçileri ABD bölgeden silip süpürülecektir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;

9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (3)

gamze üci:

Bikmadiniz bin yildir ayni söylemlerden, millet artik uyaniyor, karabasan gibi bu ülkenin üzerine çöken bu kotu siyasetciler keske hayatimizdan cikip gitsenizde artik bu millet aydinlansa, berrak bir gelecegin önündeki en büyük engeller güce tapan icinde zerre vatan millet sevgisi barindirmayan siz kotu politikacilarsiniz.

Yanıtla13
Gabriel:

He he soylu diyorsa öyle olur

Yanıtla02
Demir Acer :

.......,!!!!!! ........

Yanıtla00
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