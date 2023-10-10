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9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ı ziyaret etti

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ı ziyaret etti. Başkan Uçar, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, '9. Kolordu ve Garnizon Komutanımız Tümgeneral Tevfik Algan Belediyemize ziyarette bulundular. Paşamıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, silahlı kuvvetlerimizin tüm personeline görevlerinde başarılar diliyoruz.' Dedi. - ERZURUM