81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
22-24 Ağustos 2025 tarihli son seçim anketi, Türkiye'deki siyasi tablonun nasıl şekillendiğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, CHP %30,9 ile birinci sırada, AK Parti ise %30,0 ile hemen arkasında yer alıyor. Ankette DEM Parti %10,0 ile dikkat çekerken, MHP %8,5, İYİ Parti ise %7,0 oranında oy alıyor.

Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki yarış her geçen gün kızışıyor. Area Araştırma, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket, Türkiye'nin 81 ilinde 2.000 kişiyle yapılan CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY DAĞILIMI ŞÖYLE;

Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • CHP (Cumhuriyet Halk Partisi): %30,9
  • Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi): %30,0
  • Dem Parti (Demokratik Emek Partisi): %10,0
  • MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): %8,5
  • İyi Parti : %7,0
  • Zafer Partisi: %4,8
  • A Parti: %3,1
  • Yeniden Refah Partisi: %2,0
  • TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,7
  • TKP (Türkiye Komünist Partisi): %0,9
  • Diğer Partiler: %1,3

İKİ BÜYÜK PARTİ ARASINDA SIKI REKABET

Anketin en dikkat çeken verisi, CHP ve AK Parti arasında yaşanan başa baş rekabet... CHP, %30,9'luk oranla en yüksek oyu alırken, AK Parti ise %30,0 ile hemen arkasından geliyor. Bu, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılarla birlikte, geleneksel büyük partiler arasındaki dengenin nasıl değişebileceğine dair önemli bir gösterge...

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCece Cece:

oyumu bu sefer chp ye vereceğim sırf haram sadeler gitsin troller Atatürk düşmanları yargılansın diye

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğa Turizm:

Bu kadar yolsuzluğa ramen chp'ye oy verenlerin ansnı skm.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Boyar:

Beyin yoksunu anaya küfür edilmez bir. Fetöyü ülkeye teslim eden kimdi iki. Depremde geç kaldığını itiraf eden kimdi üç. Arınç kim için demişti parsel parsel sattı dört . Beynini kiraya vermişsin belli de Baska yerini verme de beş.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıMHSN SRC :

Her partide var yolsuzluk hırsızlık.Varmı hiç temizi.Yarın senin vereceğin partiye oy verenlerin ansnı skm derse biri ne olacak.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDemir Acer:

Anket yapıldıysa CHP yüzde 98 akp yüzde 1 diğer yüzde 1 yani CHP yine anket iktidarı oldu alkış şak şak şak hadi biraz sevinin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
