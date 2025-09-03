81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
22-24 Ağustos 2025 tarihli son seçim anketi, Türkiye'deki siyasi tablonun nasıl şekillendiğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, CHP %30,9 ile birinci sırada, AK Parti ise %30,0 ile hemen arkasında yer alıyor. Ankette DEM Parti %10,0 ile dikkat çekerken, MHP %8,5, İYİ Parti ise %7,0 oranında oy alıyor.
Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki yarış her geçen gün kızışıyor. Area Araştırma, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket, Türkiye'nin 81 ilinde 2.000 kişiyle yapılan CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY DAĞILIMI ŞÖYLE;
Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
- CHP (Cumhuriyet Halk Partisi): %30,9
- Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi): %30,0
- Dem Parti (Demokratik Emek Partisi): %10,0
- MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): %8,5
- İyi Parti : %7,0
- Zafer Partisi: %4,8
- A Parti: %3,1
- Yeniden Refah Partisi: %2,0
- TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,7
- TKP (Türkiye Komünist Partisi): %0,9
- Diğer Partiler: %1,3
İKİ BÜYÜK PARTİ ARASINDA SIKI REKABET
Anketin en dikkat çeken verisi, CHP ve AK Parti arasında yaşanan başa baş rekabet... CHP, %30,9'luk oranla en yüksek oyu alırken, AK Parti ise %30,0 ile hemen arkasından geliyor. Bu, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılarla birlikte, geleneksel büyük partiler arasındaki dengenin nasıl değişebileceğine dair önemli bir gösterge...