6284 sayılı kanun tartışmasında karşı karşıya gelen Özlem Zengin ve Zekeriya Yapıcıoğlu aynı bölgeden aday gösterildi

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tartışmaları sırasında; söz konusu kanuna karşı olduğunu ifade eden HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile "Bu kanun bizim kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, YSK'ya sunulan listede aynı bölgeden milletvekili adayı olarak gösterildiler.

Cumhur İttifakı'na katılması için görüşmelerin yapıldığı dönemde Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması veya değiştirilmesi talepleri gündemin zirvesine oturmuştu.

AYNI BÖLGEDEN ADAY GÖSTERİLDİLER

Bu tartışmada bu kanuna karşı olduklarını dile getiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile "6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin milletvekili listerinde aynı bölgeden aday gösterildi.

ZENGİN İKİNCİ, YAPICIOĞLU DÖRDÜNCÜ SIRADA

Listede Özlem Zengin, İstanbul 3. Bölge ikinci sırada aday gösterilirken, Yapıcıoğlu ise aynı bölgeden dördüncü sırada aday gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için görüşmelerin devam ettiği sırada, YRP'nin 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un değiştirilmesi talebi tartışma konusu olmuştu.

YAPICIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Erbakan'ın söz konusu talebini desteklediklerini belirterek "Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" diye konuşmuştu.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Meclis'te 6284 sayılı kanunun 'kırmızı çizgileri' olduğunu vurgulamış ve hemen ardından bu açıklamaları nedeniyle hedef haline geldiğini anlatmıştı. Zengin, "Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu? 6284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor" demişti.