62 bin kişi ile yapıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Çağdaş Araştırma Merkezi'nin 62 bin kişi ile yaptığı araştırmaya göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarıştığı seçim 2. tura kalıyor. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu, seçimi yüzde 51,2 ile kazanırken Erdoğan'ın 48,8'de kalıyor.

Çağdaş Araştırma Merkezi Başkanı Reşat Şahin Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kapsamlı bir araştırma yaptı. Çalışma, toplam 62 bin kişi ile gerçekleştirildi.

YÜZDE 51,2 İLE KAZANIYOR

Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın yarıştığı seçim, 2. tura kalıyor. Kılıçdaroğlu, bu noktada seçimi yüzde 51,2 ile kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 48,8'de kalıyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE DE SONUÇ AYNI

Erdoğan'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu ile karşı karşıya getirildiği çalışmada da sonuç değişmiyor ve 2. tura kalınıyor. Araştırmanın en dikkat çeken kısımlarından biri de muhalefete oy verecek seçmenlerin, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na aleyhindeki haberlerden kolay etkilenmesi oldu. Ancak bu durum, Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda geçerli olmuyor.

HDP seçmeninin tavrı...

HDP de dahil neredeyse tüm muhalif partilerin seçmenleri, hem ilk hem de ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun etrafında kenetleniyor. Kılıçdaroğlu aleyhine yapılan belediye kaynaklı algı çalışmalarına, sözde akademik değerlendirmelere ve manipülasyonlara aldırmayın…