6 partili ittifaka katılacak mı? Yavuz Ağıralioğlu tavrını belli etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına ilişkin olarak "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz" dedi.

  • Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin içinde olacağı bir ittifaka katılmayacaklarını açıkladı.
  • Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin seçime tek başına gireceğini ve hiçbir yapının gölgesine sığınmadan bağımsız yoluna devam edeceğini belirtti.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin içinde olacağı bir ittifak kurulacağı son günlerde sık sık dile getiriliyor. Bu ittifaka ilk itiraz Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

"VAGON OLMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz" dedi.

"ANAHTAR PARTİ BAĞIMSIZ YOLUNA DEVAM EDECEK"

Seçime tek başlarına gireceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim ittifakımız; anketlerde 'kararsızlar' başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMihrali:

o tür ittifaklar denendi ama sonuç malum. maceraya gerek yok

Haber YorumlarıKoray dinç:

Adam

