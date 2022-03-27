6 muhalefet liderinin görüşmesinden ilk görüntüler geldi
Haberler.com - Servet Uzun - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
6 muhalefet lideri DEVA Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluştu. Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan liderlerin görüşmesinde de ilk fotoğraflar geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.
İKİNCİ TOPLANTI BAŞLADI
6 liderinAhlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci çalışma toplantısı 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.
İşte görüşmeden ilk görüntüler;