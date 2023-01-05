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6'lı masanın adayı kim olur? BBP lideri Destici "Bu bir kulis bilgisi" diyerek isim verdi

Politika Haberleri

Konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir tahminde bulundu. Destici, "6'lı masanın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Gürel'in hazırladığı "Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin de hem kendi fikrini hem de aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirten Destici, "Altılı masanın adayı kim olacak?" sorusuna; "6'lı masanın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi." yanıtını verdi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen BBP lideri, "Seçimin sağlıklı yapılabilmesi için 1 ay erkene alınabilir. Bu konuda verilmiş karar yoktur. Cumhurbaşkanı ile bir görüşme oldu ancak net bir tarih üzerinde karar verilmedi. 'Yılbaşından sonra tekrar değerlendirilir' diye konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili de konuşan Destici, "Olay aydınlatılacaktır. Türkiye'de her konu siyasi istismar konusu yapılabildiği bu konu da bilinçli olarak belirli kesim tarafından siyasi istismar meselesi yapılıyor." dedi.

BBP'nin seçimlere nasıl gireceğini de anlatan Destici, şu ifadeleri kullandı: "Meclis ayağında Cumhur İttifakı çatısı altında BBP'nin kendi adayları, kendi amblemiyle seçime girme kararlılığındayız. BBP kendi amblemiyle seçime girdiğinde, sahada gördüğümüz oy oranı yüzde 8-9. Biz bu anlamda Türkiye'nin 5. partisiyiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Mustafa Destici Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

"sahada gördüğümüz oy oranı yüzde 8-9." kahkaha ile güldüm... Kendini bir şekilde yine seçtirirsen öp başına koy mirasyedi..

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