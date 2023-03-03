Adaylık için ismi ön plana çıkan Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener

6'lı Masa toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Toplantının ev sahibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve diğer liderlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayını görüşmek üzere 12'inci kez bir araya gelen 6'lı Masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaklaşık 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Masadaki liderlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." dedi.

"ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Öte yandan, 6'lı Masa toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."