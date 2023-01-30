6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Metni'ne HDP'den ilk yorum: Olumsuz görmüyoruz ama eksikler var

Altılı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün Ankara'da büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan seçim beyannamesine HDP'den ilk yorum geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, açıklamaların olumsuz olmadığını ama eksiklerin olduğunu ifade etti.

Merakla beklenen Altılı Masa'nın seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu. Birçok yorumu da beraberinde getiren metne ilişkin bir açıklamada HDP'den geldi.

"RESTORASYON PROJESİ" OLARAK YORUMLADI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş açıklamasında, "Bir restorasyon projesi olduğu görülüyor. Restorasyon yapıyorlar. Şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz. Köklü yapısal radikal bir çözümden ziyade, AK Parti'nin yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyorlar. Ama AK Parti'den önce, AK Parti ilk geldiğinde bu ülkede her şey güllük gülistanlık değildi. Biz mevcut zararımızı giderelim ama üstüne yeni bir şey koymalıyım yaklaşımında değiliz." dedi.

"SEÇİM BARAJI" ELEŞTİRİSİ

"Olumsuz diyemem. Önümde birkaç not var" diyen Beştaş şöyle devam etti: "Kayyum mesela. Tabii ki kayyum demokrasiye ciddi bir darbe. Ama mesela adalete ilişkin çok ciddi bir şey görmedim. İlk yansıyanlardan söylüyorum. 'Seçim barajı yüzde 3' demişler. Biz kuruluşumuzdan beri sıfır baraj diyoruz. Yüzde 3 kötü değil ama daha fazlası olabilir anlamında...

"PARTİ KAPATMA DAVASI KONUSUNDA DAHA CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPMAK LAZIM"

Siyasi partilere kapatma davası için Meclis'te karar alınmasını istiyorlarmış. Tamam amenna. Peki, Meclis her zaman adaletten yana mı tutum alıyor? Gerçekten daha geçen haftalarda Meclis, milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı ve şu anda Adalet Komisyonu'nda iki vekil bekliyor. Meclis kaldıracak değil mi? Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi ama Meclis vekilliklerini düşürdü. Bu yeterli değil. Buna ilişkin daha ciddi bir çalışma yapmak lazım."