6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e bir davet de Muharrem İnce'den: Ben razıyım, başbakan olsun

6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'nın ardından bir davet de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. "Akşener'i ittifaka davet eder misiniz?" sorusuna yanıt veren İnce, "Ben razıyım. Akşener başbakan olsun. Razıyım. Ben cumhurbaşkanı adayıyım." diyerek açık kapı bıraktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kazan kaldırıp CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN DAVET GELDİ

Akşener'in resti siyaset gündemine bomba gibi düşerken Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Destici, "Artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." diyerek Akşener'e davet gönderdi.

AKŞENER'E BİR DAVET DE İNCE'DEN

Destici'nin ardından Akşener'e bir davet de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Katıldığı canlı yayında "Akşener'i ittifaka davet eder misiniz?" sorusuna yanıt veren İnce, "Ben razıyım. Ne istiyorlardı? Akşener başbakan olsun. Razıyım. Ben cumhurbaşkanı adayıyım." diyerek Akşener'e açık kapı bıraktı.