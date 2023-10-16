500 Bin Filistinlinin Türkiye'ye Alınacağı İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA