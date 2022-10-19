5 siyasi parti toplamda 5 milyar 25 milyon TL yardım alacak! Aralarında baraj altı kalan bir parti de var

2023 seçimlerine artık aylar kala siyasi partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Yavaş yavaş sahalara inmeye hazırlanan siyasi partilere bütçeden ayrılan ödenek de belli oldu. Buna göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP toplamda 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı alacak. Geçtiğimiz seçimlerde baraj altı kalan ancak yüzde 3 oyu geçen İYİ Parti de 510 milyon TL devlet yardımı almaya hak kazandı.

Türkiye yavaş yavaş 2023 seçimlerinin havasına girerken, siyasi partiler de miting ve broşür gibi seçim çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Her bütçede merak edilen konulardan biri olan siyasi partilere ne kadar yardım ayrıldığı konusu da geçtiğimiz günlerde yanıt buldu.

TOPLAMDA 5 MİLYAR 25 MİLYON TL DEVLET YARDIMI ALACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl bütçeden yapılacak devlet yardımları netleşti. Sözcü'nün aktardığı haberde, bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı verileceği belirtildi.

BARAJ ALTI KALAN İYİ PARTİ DE YARDIM ALMAYA HAK KAZANDI

2023 seçim yılı olduğu için partilere normal bütçe yardımının 3 katı tutarında ödeme yapılacak. Yardımların büyük bölümünü yine AKP alacak. Bütçe teklifiyle 2023 yılında genel bütçe gelirlerinin 3 trilyon 762 milyar 440 milyon lira olması öngörüldü. Hesaplamaya göre, teklif yasalaşırsa barajı aşan Ak Parti, CHP, HDP ve MHP Hazine'den toplam 1 milyar 504 milyon 975 bin lira devlet yardımı almaya hak kazanacak.Barajı geçen bu 4 partinin dışında, 2018 genel seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti de yasa gereği devlet yardımı almaya hak kazandı.

İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI PARA, MHP'NİN TUTARI İLE ORANTILANDI

İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan MHP'nin yardım tutarına orantılı olarak 170 milyon 311 bin lira verilecek. Böylece toplam yardım 1 milyar 675 milyon liraya ulaşacak. Ancak, 2023 yılı seçim yılı olduğu için bu tutar 3'le çarpılarak ve siyasi partilere ödenecek toplam yardım miktarı 5 milyar 25 milyon lirayı bulacak.

EN YÜKSEK YARDIM AK PARTİ'YE

Yıllık parti yardımlarına 2023'te 3 milyar 350 milyon lira seçim desteği eklenecek. Böylece toplam 5 milyar 25 milyon liraya ulaşacak siyasi parti desteklerinin 2 milyar 183 milyon lirası AK Parti'nin kasasına gidecek. Geri kalan 1 milyar 162 milyon TL CHP'ye, 600 milyon lira HDP'ye, 569 milyon lira da MHP'ye ödenecek. İYİ Partinin seçim yılında alacağı toplam Hazine yardımı da 511 milyon lirayı bulacak.

HAZİRAN'DAN SONRA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Her yıl genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si, barajı aşan partilerin bir önceki genel seçimlerde aldığı oyuna orantılı olarak dağıtılıyor. Hesaplanan bu tutar yerel seçimlerde 2'ye, genel seçimlerde 3'e katlanarak ödeniyor. Haziran seçimlerinde alınan oylar, yardım dağılımını yeniden belirleyecek.