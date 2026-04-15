5. Antalya Diplomasi Forumu savaş halindeki ve gerginlik yaşayan birçok ülkenin üst düzey liderlerini bir araya getirecek

Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl ABD- İran savaşının taraflarından önemli isimlerin yanı sıra müzakerelerin ev sahibi Pakistan'dan Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da katılacak. Savaş halinde olan, diplomatik ilişkileri olmayan ve gerginlik yaşayan birçok ülkenin en üst düzey liderlerini bir araya getirecek olan forum, Türkiye'nin diplomatik gücünü en açık şekilde ortaya koyacak.

Antalya'da 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu, dünya liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Forum, Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden savaşlara taraf olan ülkelerin üst düzey temsilcilerinin aynı platformda bir araya geldiği benzersiz bir diplomasi buluşması zemini oluşturacak. Forumda küresel ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 150'den fazla ülkeden lider ve yetkililerin bir araya gelecek olması, forumun savaş durumundaki ülkeler için bir uzlaşı zemini görevi görmesi beklentisi doğurdu.

5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 17-19 Nisan tarihleri arasında "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

61 bakan katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak forumda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 47'si dışişleri bakanı olmak üzere 61 bakan, 15 milletvekili ve uluslararası kurum temsilcilerinin yanı sıra siyasi liderler, diplomatlar, kanaat önderleri, akademisyenler ve diplomasi alanında çalışan profesyoneller ağırlanacak. Forumda katılımcılar, açılış konuşmaları, panel tartışmaları, etkileşimli oturumlar ve ikili görüşmeler aracılığıyla küresel eğilimleri ve bölgesel dinamikleri tartışarak, muhtemel çözümler hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Katılımcı ülkeler arasında diyaloğu teşvik, karşılıklı güven tesisi ve daha güçlü işbirliği için bir platform oluşturulması amacıyla tertiplenen forum, bu yıl Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden savaşın taraflarını aynı platformda buluşturacak.

ABD ve Pakistan'dan önemli katılım

Forumun bu yılki katılımcıları arasında İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk görevi üstlenen Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Başkanının Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Massad Boulos ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Katibzade de yer alacak. Forumda ayrıca savaş sırasında İran'ın saldırılarına hedef olan Bahreyn ve Ürdün dışişleri bakanları düzeyinde, Katar ise başbakan ve dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek. BM ve NATO'dan üst düzey temsilcilerin de katılacağı forum, Orta Doğu'da dünya ekonomisinde oluşturduğu büyük sarsıntı ile kriz ve kıtlık endişelerine neden olan savaşın çözümüne yönelik adımlara yönelik girişimler için kaçırılmaması gereken ender bir fırsat sunacak.

5. Antalya Diplomasi Forumu ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da aynı platformda bir araya getirecek.

Türkiye'nin diplomatik gücü en açık şekilde ortaya konacak

Savaş halinde olan, diplomatik ilişkileri olmayan ve gerginlik yaşayan birçok ülkenin en üst düzey liderlerini bir araya getirerek Türkiye'nin diplomatik gücünü en açık şekilde ortaya koyacak forum, aynı zamanda Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile bu ülkenin tanımadığı Kosova'nın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aynı anda yer alacakları eşine az rastlanır diplomasi etkinliklerinden biri olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı