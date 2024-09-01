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47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

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31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Adıyaman'da istifa depremi yaşanıyor. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadeleriyle istifa ederken, Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi.

Yerel seçimlerde 47 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Adıyaman'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin başkanlık koltuğuna oturduğu ilde AK Parti'nin ilçe teşkilatlarında peş peşe istifalar yaşandı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde, "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi.

BAŞARAN: İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde şunları yazdı; "31 Mart mahalli idari secimlerinde fedakar ve cefakar teşkilatı mensuplarımızın emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir."

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

AK Parti Besni İlçe Başkanı da yerel bir medyadan alıntıladığı paylaşımında istifa ettiğini duyurarak, "Bugün olduğu gibi yarın da Besni için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Murat Güner Çetinkaya Adıyaman AK Parti 3-sayfa Kahta Besni 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Elif Güzel:

Mama kesilince hırsızlar gemiyi terkediyor

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Özgür Mustafa KIRMACI:

Adıyaman'da AKP'yi menzil bile kurtaramadı.

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yanıtYanıtla
ORHAN GÜVEN:

Yeterli hırsızlığı yapabilmek için gereken plan ve projeyi yapamadık desen daha yerinde olurdu.

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6
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şahabettin Ayyıldız:

Her şey çok geç olmadan zamanında güzel

28
2
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Fatih Erbakan Güüümbürrrr Güüümmmmbürrr Geliyo

6
11
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

istifa etmek için bu kadar çok acele etmeselerdi biraz düşünselerdi

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1
yanıtYanıtla
Emre null:

ohal ilan et yık tankları marketlerin önüne indir faizi belirle kira ve yağ pirinc ekmek şeker yogurt gibi temel gidalarin fiyatını asgari ücrete uygun bir şekilde oyun yüzde 70 olur ama şeytan bırakmaz bu basit çözümün uygulanmasını

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0
yanıtYanıtla
Yasar Unal:

Niye bu kadar beklemişler?

1
0
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