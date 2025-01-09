Karar Resmi Gazete'de: 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Karar ile; vali yardımcısı, kaymakam, hukuk müşaviri, mülkiye müfettişi, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ünvanlarında 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika