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36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

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35 tur boyunca adayların yeterliliği sağlayamadığı Yargıtay başkanlığı seçiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. tur oylamada mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girdi.

"KURUMSAL İTİBARININ KORUNMASI İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamazken 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. Şentürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk.

BAŞKAN 35 TUR BOYUNCA SEÇİLEMEDİ

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

36. TUR PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Başkanlık seçiminin 36. turu 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

36. tur oylamada, Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyordu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Muhsin Şentürk Mehmet Akarca Ceza Dairesi Ömer Kerkez Yargıtay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

bana bu seçimin sonuçlanmamasında siyasetin tarikat ve cemaatlerin etkisi olmadığını söyleyecek biri varmı siyaset adalet kurumlarının üzerinden hiç bir zaman elini çekmedi ve rahat bırakmadı ama bu kadar ileri noktaya ilk kez geldi

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yaşar kartal:

Dünyayı cemaatler yönetiyor kardeşim, ABD yi kimler yönetiyor sanıyorsun..

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VATANSEVER:

Anayasa mahkemesi kararını tanımayan adayın çekilmesini sağlayan ve yürekli hakım ve savcılarımızı kutluyorum. Önemli bir duruş gösterip kurumun itibarını kurtardılar. Kimse Anayasadan üstün değildir.

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Ahmet AKGÜL:

zaten pek işe yaradığı yok. sistem kökten değişmeli. boşuna maaş alıyorlar. bir tane mahkeme olacak. yeterli.

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