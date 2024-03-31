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32 ilde oy verme işlemi sona erdi

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan 32 ilde oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 32 il için oy verme işlemi 07.00-16.00 arası olarak belirlenmişti. Oy verme süresi doğu illeri için tamamlandı ve 32 ilde sandıklar kapandı.

OY VERME İŞLEMİ SONA EREN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te sandıklar kapandı.

"AÇIKLAMA YAPILMAMASINI RİCA EDİYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA OY VERME SAAT 17.00'YE KADAR SÜRECEK

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil diğer 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oylarını kullanıyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Lütfi Erdonmez:

Ülkemiz için en hayırlısı olur inşallah

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Oguz Ozgul:

Amenos..

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Sansasyonel Salvo:

Sen nerenin ajanısın Lütfi ? Biz sizi iyi biliriz .

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Ata_Mete:

Acaba Moskova patlamasından sonra Putin bu seçimden kârlı çıkarmı

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Mr Burner:

Ben Murat Kurum, İstanbul’u çok seviyorum…

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