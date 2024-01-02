Yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

36 PARTİ KATILABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler: