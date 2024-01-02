Yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçime 36 parti katılacak" açıklamasında bulundu. İşte listedeki partiler...
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.
36 PARTİ KATILABİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.
İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluşu Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi