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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde koltuğunu kaybeden eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.

Ak Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde kamuoyuyla paylaşılan MKYK listesine 39 yeni isim girdi.

LİSTEDE 39 YENİ İSİM YER ALDI

Ak Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı. MKYK'ya yeni giren isimler şöyle sıralandı; "Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."

SEÇİMDE KAYBEDEN 2 BAŞKAN LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

MKYK listesine giren 2 yeni isimse büyük dikkat çekti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde koltuğunu kaybeden eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 32. ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise 30. sıradan AK Parti MKYK listesine girmeyi başardı.

31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok kalabalıklar inşallah merkez karar yürütme kurulu fazla yütmez biz emeklilerede üç beş bir şey bırakır

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Haber YorumlarıArda Paşa:

Allahım tez zamanda kurtulmayı nasip eylesin

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