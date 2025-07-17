26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
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Asal Araştırma'nın Temmuz 2025 anketine göre, AK Parti yüzde 33,8, CHP ise yüzde 32,3 oy aldı. DEM Parti yüzde 10'la üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,8, İYİ Parti ise yüzde 4,3 oranında destek gördü.

Asal Araştırma ve Danışmanlık'ın 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem" başlıklı ankete göre; seçmen tercihlerinde AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanmış durumda... Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo dikkat çekti.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

1985 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %33,8
  • CHP: %32,3
  • Dem Parti : %10,0
  • MHP: %8,8
  • İyi Parti : %4,3
  • Zafer Partisi: %3,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,5
  • Anahtar Parti: %1,2
  • TİP: %1,0
  • Diğer: %2,3

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

  • Dem Parti, yüzde 10 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşerek muhalefet içindeki güçlü konumunu korudu.
  • MHP ve İYİ Parti'de düşüş eğilimi sürerken, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi baraj altı kalmaya devam ediyor.
  • TİP ve Anahtar Parti gibi küçük partiler yüzde 1 bandında kalırken, "Diğer" partilerin toplamı yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

Araştırma, yüzde 95 güven düzeyiyle yapıldı ve hata payı ±2,45 olarak açıklandı.

İşte son seçim anketinin grafiği;

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMGk:

Chp bu oyları alamaz bu memleket bu hırsızlığı affetmez herkesi saf sanıyorlar

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıÖmer Can:

Bu memleket ne hırsızlıklar gördü aslan parçası. En basiti 3. sıradaki habere bak.

yanıt10
yanıt6
Haber YorumlarıMGk:

Ekonomi biraz düze çıksa ne Chp kalır ne de muhalefet halkımız tepki olsun diye oy verdi umut oldukları için değil

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Senin idamini izlerken viskimi sek yudumlucam vatn haini.

yanıt18
yanıt23
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

O anket sanki biraz yanlı olmuş. İstediğniz kadar alğı yapın durun. Ekonomi, adaletsizlik ortada.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıBARIŞ GÜLLÜ:

ya bu anket yanlış yada benim aklım 23 yıldır bir ekonomiyi düzeltemeyen dünyada en çok vergiyi alan 2025 ilk 6 ayında 1.1 trilyon faiz ödeyen, 6 ayda 950 milyar eksiye düşen önüne geleni içeri atan, gerçek şuçluları dışarı çıkaran bir parti hala mhp ile birlikte oyları % 43 e dayanıyorsa bu milletin akıl sağlığıdan şüpe duyarım

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıDilek Sadic Celik:

Anketlerle algı yapıyorlar. İktadarlarının sonuna geldiler. Terörist ilan ettikleriyle iş tuttular. Onlar bitti artık, kim ne derse desin.

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